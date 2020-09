Molestie sul lavoro non solo fisiche. Alla Camera si discute la convenzione Oil (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Alla Camera in settimana si avvia l’esame per ratificare la Convenzione Oil (l’Organizzazione internazionale del lavoro) contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. Il documento e’ stato adottato a Ginevra il 21 giugno 2019, nel centenario dalla nascita dell’Organizzazione, e va inserito negli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi per l’entrata in vigore. Montecitorio ha gia’ approvato il testo in commissione, da mercoledi’ 23 si passa alle votazioni in aula. La relatrice e’ Laura Boldrini, che, dalla sua nomina a presidente della Camera e negli anni a seguire, ha portato avanti numerose battaglia per i diritti delle donne. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Alla Camera in settimana si avvia l’esame per ratificare la Convenzione Oil (l’Organizzazione internazionale del lavoro) contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. Il documento e’ stato adottato a Ginevra il 21 giugno 2019, nel centenario dalla nascita dell’Organizzazione, e va inserito negli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi per l’entrata in vigore. Montecitorio ha gia’ approvato il testo in commissione, da mercoledi’ 23 si passa alle votazioni in aula. La relatrice e’ Laura Boldrini, che, dalla sua nomina a presidente della Camera e negli anni a seguire, ha portato avanti numerose battaglia per i diritti delle donne.

