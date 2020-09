Mojica del Girona è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Sarà il vice Gosens (Di martedì 22 settembre 2020) Mojica, esterno del Girona, è un nuovo calciatore dell’Atalanta L’Atalanta ha scelto il vice Gosens. Il prescelto è Mojica del Girona, laterale sinistro colombiano. Il … L'articolo Mojica del Girona è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Sarà il vice Gosens proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020), esterno del, è uncalciatore dell’Atalanta L’Atalanta ha scelto il. Il prescelto èdel, laterale sinistro colombiano. Il … L'articolodelè undell’Atalanta. Sarà ilproviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona - sportli26181512 : Calciomercato Atalanta, ufficiali Lammers e Mojica: I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto della punta, che a… - TMit_news : L'#Atalanta sta per confermare l'acquisizione ???? del colombiano Johan #Mojica, pescato nella Segunda División ???? L… - albertbassas : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona - radiogironafc : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona -