Missione Artemis, la NASA rivela i suoi piani: 28 miliardi per riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024 (Di martedì 22 settembre 2020) La NASA ha rivelato il suo progetto per riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024: l'Agenzia spaziale statunitense ha stimato un costo di 28 miliardi di dollari, di cui 16 miliardi solo per il modulo di atterraggio Lunare. L'approvazione del piano spetta al Congresso: i 28 miliardi di dollari andrebbero inclusi nel bilancio statale 2021-25. In un briefing telefonico con la stampa sulla Missione Artemis, l'amministratore della NASA Jim Bridenstine ha sottolineato che i "rischi politici" rappresentano spesso "la più grande minaccia" per il lavoro della NASA, in ...

