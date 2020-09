Ministro Speranza: “Guai a pensare che siamo fuori pericolo, ci aspettano mesi non semplici” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a ‘Frontiere, il festival della Salute’ del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica, è tornato a parlare dell’evoluzione della situazione sanitaria in Europa: “La situazione in Ue dalla metà di agosto è peggiorata in maniera abbastanza significativa. In modo particolare abbiamo segnali di recrudescenza significativi dalla Spagna, dalla Francia, Olanda e Belgio. Questo significa che il virus ancora circola che abbiamo di fronte a noi mesi non facili. Io sono convinto che troveremo le soluzioni adeguate e che la scienza ci farà vincere questa battaglia. Ma ancora c’è una situazione che va gestita con la massima attenzione”. Speranza ha, poi, analizzato la situazione legata al Covid-19 nel nostro Paese: ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ildella Salute, Roberto, ospite a ‘Frontiere, il festival della Salute’ del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica, è tornato a parlare dell’evoluzione della situazione sanitaria in Europa: “La situazione in Ue dalla metà di agosto è peggiorata in maniera abbastanza significativa. In modo particolare abbiamo segnali di recrudescenza significativi dalla Spagna, dalla Francia, Olanda e Belgio. Questo significa che il virus ancora circola che abbiamo di fronte a noinon facili. Io sono convinto che troveremo le soluzioni adeguate e che la scienza ci farà vincere questa battaglia. Ma ancora c’è una situazione che va gestita con la massima attenzione”.ha, poi, analizzato la situazione legata al Covid-19 nel nostro Paese: ...

