Minecraft VR, aggiornamento gratuito alla realtà virtuale di Sony (Di martedì 22 settembre 2020) L’aggiornamento di Minecraft per PlayStation VR è ora disponibile per il download. Lo sviluppatore Mojang Studios ha annunciato l’aggiornamento all’inizio di questo mese, ma non aveva detto quando sarebbe stato giocabile. Se possiedi Minecraft su PlayStation, allora l’aggiornamento è completamente gratuito. L’aggiornamento fa esattamente quello che dice, rendendo Minecraft giocabile sulla piattaforma PlayStation VR di Sony. Non è la prima volta che Minecraft approda alla realtà virtuale, ma è una gradita aggiunta al roster, date le dimensioni della base di installazione di PlayStation VR. ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 settembre 2020) L’diper PlayStation VR è ora disponibile per il download. Lo sviluppatore Mojang Studios ha annunciato l’all’inizio di questo mese, ma non aveva detto quando sarebbe stato giocabile. Se possiedisu PlayStation, allora l’è completamente. L’fa esattamente quello che dice, rendendogiocabile sulla piattaforma PlayStation VR di. Non è la prima volta cheapprodarealtà, ma è una gradita aggiunta al roster, date le dimensioni della base di instzione di PlayStation VR. ...

andreazenatti93 : RT @HDblog: Minecraft, arriva l'aggiornamento gratuito per giocare con PlayStation VR - HDblog : RT @HDblog: Minecraft, arriva l'aggiornamento gratuito per giocare con PlayStation VR - HDblog : Minecraft, arriva l'aggiornamento gratuito per giocare con PlayStation VR - XxJoe30031xX : @Ghido85 Quando era in preview Hellblade era giocabile con i comandi touch, adesso dovrebbe esserlo anche Minecraft… -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft aggiornamento Minecraft, arriva l'aggiornamento gratuito per giocare con PlayStation VR HDblog Microsoft svela i primi dettagli sulla sua console Xbox Series S

Microsoft svela i primi dettagli sulla sua console Xbox Series S 2020-09-08 https://www.fastweb.it/videogames/svelati-dettagli-sulla-xbox-series-s/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastweb.it/ Microsoft ha ...

Minecraft, arriva l'aggiornamento gratuito per giocare con PlayStation VR

Come promesso, è in arrivo l'aggiornamento gratuito che rende la versione di Minecraft per PlayStation 4 compatibile con PlayStation VR. Quando? A partire da domani, martedì 22 settembre. Si tratterà ...

Microsoft svela i primi dettagli sulla sua console Xbox Series S 2020-09-08 https://www.fastweb.it/videogames/svelati-dettagli-sulla-xbox-series-s/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastweb.it/ Microsoft ha ...Come promesso, è in arrivo l'aggiornamento gratuito che rende la versione di Minecraft per PlayStation 4 compatibile con PlayStation VR. Quando? A partire da domani, martedì 22 settembre. Si tratterà ...