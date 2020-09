Milik, la Roma è sfumata. Ora due possibilità: estero o tribuna (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri Alvaro Morata è atterrato a Torino. In giornata lo spagnolo sarà sottoposto alle visite mediche di rito poi mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. L’arrivo del classe 1992 alla Vecchia Signora fa sfumare quindi la trattativa Dzeko-Milik. Milik, appunto: prima le visite mediche e l’accordo con la Roma, poi la lunga tiritera con De Laurentiis che ha convinto i bianconeri a non perdere altro tempo e a virare su un altro obiettivo. Per il polacco ora restano solo due possibilità all’orizzonte: andare all’estero, magari in Premier League, o rimanere in tribuna per tutta la stagione. Il Napoli lo considera ormai fuori rosa e l’Europeo è dietro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri Alvaro Morata è atterrato a Torino. In giornata lo spagnolo sarà sottoposto alle visite mediche di rito poi mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. L’arrivo del classe 1992 alla Vecchia Signora fa sfumare quindi la trattativa Dzeko-, appunto: prima le visite mediche e l’accordo con la, poi la lunga tiritera con De Laurentiis che ha convinto i bianconeri a non perdere altro tempo e a virare su un altro obiettivo. Per il polacco ora restano solo due possibilità all’orizzonte: andare all’, magari in Premier League, o rimanere inper tutta la stagione. Il Napoli lo considera ormai fuori rosa e l’Europeo è dietro ...

