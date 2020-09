Milano | schiaffi e calci dei poliziotti al rapinatore appena catturato | VIDEO

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) Due rapinatori sono stati arrestati in mezzo alla strada daie una volta ammanettati sono stati picchiati e derisi. Grazie ad un’esclusiva di Fanpage, si registra un nuovo caso di eccesso di potere da parte deiverso i malviventi. Non che questi debbano essere trattati con i guanti, ma forse dopo che sono stati ammanettati e dunque non c’è più il pericolo di fuga, l’arresto dovrebbe terminare con l’accompagnamento dei colpevoli di reato in caserma o in carcere. Non sempre è così, e le immagini di Fanpage mostrano molto bene come a volte un arresto diventi anche motivo di violenza gratuita verso chi in quel momento non ha nessuna possibilità di difendersi o di reagire. Due rapinatori avevanotentato di svaligiare una gioielleria di ...