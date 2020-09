Milano, al San Raffaele primo intervento al mondo al cervello con robitoscopio (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - All'Irccs Ospedale San Raffaele è stato eseguito con successo - per la prima volta al mondo - un intervento neurochirurgico di rimozione di un tumore cerebrale con l'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020), 22 settembre 2020 - All'Irccs Ospedale Sanè stato eseguito con successo - per la prima volta al- unneurochirurgico di rimozione di un tumore cerebrale con l'...

Milano, Ospedale San Raffaele, blocco neurochirugico, una mattina di settembre. Sul tavolo operatorio c’è una donna di 53 anni: ha un tumore al cervello. Un robot-microscopio – un “robotiscopio” - si ...

