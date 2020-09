Milan, Pioli aspetta sempre un difensore: il nome nuovo arriva dalla Bundesliga (Di martedì 22 settembre 2020) È sempre il centrale la priorità del club rossonero. Scartato Ajer, e con Milenkovic troppo caro, torna di moda Nastasic Leggi su 90min (Di martedì 22 settembre 2020) Èil centrale la priorità del club rossonero. Scartato Ajer, e con Milenkovic troppo caro, torna di moda Nastasic

AntoVitiello : Il #Milan riparte dal suo fuoriclasse: Zlatan #Ibrahimovic ?? Uno spettacolo vederlo a San Siro... La squadra di Pi… - acmilan : 'We are #ACMilan, we have to be ambitious' Coach Pioli's message ahead of our season opener is now on the app ????… - DiMarzio : #Milan, le parole di #Pioli dopo il 2-0 sul Bologna - Cucciolina96251 : RT @FabRavezzani: Il Milan gioca bene, senza bisogno di Maestri o Professori in panchina. Bravo Pioli. Resta da stabilire la dipendenza da… - alfonso_unial : Milan, Pioli vuole puntellare la difesa: per i bookies il pupillo Milenkovic è vicino. Vicino quanto? P.S. I DD.V… -