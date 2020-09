Milan, Calhanoglu: “Pioli ha portato novità, vogliamo la Champions. Ibrahimovic? Vuole vincere anche in allenamento” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Milan è ripartito a mille all'ora, un po' come aveva concluso la stagione 2019/20 appena quarantacinque giorni fa.Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano Franco Vazquez: Monchi e la trattativa per il MudoI rossoneri hanno superato per 2-0 nella prima giornata di campionato il Bologna di Mihajlovic grazie a una doppietta del sempreverde Zlatan Ibrahimovic. L'obiettivo principale dei rossoneri è quello di migliorare la classifica della scorsa annata e magari, chissà, lottare per qualcosa di più importante. Una delle pedine fondamentali della squadra guidata da Stefano Pioli è senza dubbio Hakan Calhanoglu che ha parlato così nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN.VIDEO Milan-Bologna, Mihajlovic e la stoccata all’arbitro: “Meglio che non ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Ilè ripartito a mille all'ora, un po' come aveva concluso la stagione 2019/20 appena quarantacinque giorni fa.Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano Franco Vazquez: Monchi e la trattativa per il MudoI rossoneri hanno superato per 2-0 nella prima giornata di campionato il Bologna di Mihajlovic grazie a una doppietta del sempreverde Zlatan. L'obiettivo principale dei rossoneri è quello di migliorare la classifica della scorsa annata e magari, chissà, lottare per qualcosa di più importante. Una delle pedine fondamentali della squadra guidata da Stefano Pioli è senza dubbio Hakanche ha parlato così nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN.VIDEO-Bologna, Mihajlovic e la stoccata all’arbitro: “Meglio che non ...

