Microsoft acquisisce Bethesda = Xbox 'meglio' di PlayStation? Alle 15 ne parliamo in diretta con EuroLive! (Di martedì 22 settembre 2020) È vero, non sappiamo ancora in dettaglio come funzionerà per i giochi futuri con un Phil Spencer che ha affermato che si valuterà caso per caso quando si tratta dell'uscita su altre console ma sia seguendo una strada più tradizionale con delle esclusive Microsoft per Xbox e PC, sia optando per la "strada alla Minecraft" con la pubblicazione su tutte le piattaforme, la compagnia di Redmond ha messo a segno un colpo da maestro fantastico e inaspettato acquisendo Bethesda.Xbox Series X e Xbox Series S potranno quindi godere di 8 team più o meno navigati con alcune software house davvero di primissimo ordine (Bethesda nonostante gli ultimi anni difficili, Arkane e id Software su tutte) e una serie di IP (Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) È vero, non sappiamo ancora in dettaglio come funzionerà per i giochi futuri con un Phil Spencer che ha affermato che si valuterà caso per caso quando si tratta dell'uscita su altre console ma sia seguendo una strada più tradizionale con delle esclusivepere PC, sia optando per la "strada alla Minecraft" con la pubblicazione su tutte le piattaforme, la compagnia di Redmond ha messo a segno un colpo da maestro fantastico e inaspettato acquisendoSeries X eSeries S potranno quindi godere di 8 team più o meno navigati con alcune software house davvero di primissimo ordine (nonostante gli ultimi anni difficili, Arkane e id Software su tutte) e una serie di IP (Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, ...

AngoloGameplay : Microsoft acquisisce ZeniMax Media (Bethesda). Una notizia incredibile piovuta dal nulla. Dispiace ma dal punto di… - zazoomblog : Microsoft acquisisce Bethesda = Xbox meglio di PlayStation? Alle 15 ne parliamo in diretta con EuroLive! -… - Eurogamer_it : #Microsoft acquisisce #Bethesda porta #Xbox in vantaggio su #PlayStation? EuroLive in diretta alle 15! - NincoNanco07 : Intanto ieri... Bomba di mercato... Microsoft acquisisce Zenimax (Bethesda) per 7,5 miliardi di dollari… - Asgard_Hydra : Microsoft acquisisce Bethesda: le reazioni sui social sono divertentissime -