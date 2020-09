Michel in quarantena, Consiglio Europeo rinviato (Di martedì 22 settembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Europeo che si sarebbe dovuto tenere giovedì e venerdì prossimi è stato rinviato alla prossima settimana: il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è infatti in quarantena dopo essere entrato in contatto con una guardia della sicurezza che è risultata positiva al coronavirus. A comunicarlo è stato un portavoce di Michel. Il presidente ieri era risultato negativo a un tampone.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ilche si sarebbe dovuto tenere giovedì e venerdì prossimi è statoalla prossima settimana: il presidente delCharlesè infatti indopo essere entrato in contatto con una guardia della sicurezza che è risultata positiva al coronavirus. A comunicarlo è stato un portavoce di. Il presidente ieri era risultato negativo a un tampone.(ITALPRESS).

Blackskorpion4 : RT @Linkiesta: ++ Charles Michel è in quarantena per il coronavirus ++ - CorriereCitta : Michel in quarantena, Consiglio Europeo rinviato - Linkiesta : ++ Charles Michel è in quarantena per il coronavirus ++ - MaricaGusmitta : #Bruxelles #Michel in quarantena, summit #Ue posticipato - Ultima Ora - ANSA - Dome689 : RT @Open_gol: Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in quarantena: slitta il vertice straordinario dei leader europei https://… -