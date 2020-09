Meteo Italia nel lungo periodo: Ottobre subito FREDDO e instabile (Di martedì 22 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Conferme. Questa la parola d’ordine di stamattina, conferme che riguardano il trend Meteo climatico orientato verso un regime moderatamente instabile, a tratti perturbato, caratterizzato da temperature inferiori alle medie stagionali. Il nord Atlantico, o se preferite semplicemente l’Atlantico, si sta risvegliando approfittando del Vortice Polare in fase di accelerazione. Ma quando parliamo di nord Atlantico facciamo riferimento a ondulazioni cicloniche profonde, che si muovono preferibilmente lungo i meridiani pilotando aria fredda in direzione sud. Il Mediterraneo potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali, quindi anche all’Italia potrebbe rientrare appieno all’interno di un regime depressionario capace di dispensare ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Conferme. Questa la parola d’ordine di stamattina, conferme che riguardano il trendclimatico orientato verso un regime moderatamente, a tratti perturbato, caratterizzato da temperature inferiori alle medie stagionali. Il nord Atlantico, o se preferite semplicemente l’Atlantico, si sta risvegliando approfittando del Vortice Polare in fase di accelerazione. Ma quando parliamo di nord Atlantico facciamo riferimento a ondulazioni cicloniche profonde, che si muovono preferibilmentei meridiani pilotando aria fredda in direzione sud. Il Mediterraneo potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali, quindi anche all’potrebbe rientrare appieno all’interno di un regime depressionario capace di dispensare ...

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - DPCgov : ????Piogge e temporali su gran parte dell’Italia ????#allertaARANCIONE, martedì 22 e mercoledì #23settembre, in Lombar… - tempoitaliait : La Grecia ha avuto danni ingenti per la tempesta mediterranea che con intensità di uragano. In Europa è stato stima… - tempoitaliait : Meteo per l'Italia: su buona parte d'Italia saranno necessari gli ombrelli per temporali improvvisi. Sta calando la… - lifegate : Benvenuto #autunno ?? @3BMeteo -