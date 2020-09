METEO 7 Giorni. Verso forte MALTEMPO, l’AUTUNNO entra nel vivo (Di martedì 22 settembre 2020) METEO SINO AL 28 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una vasta area depressionaria, con perno tra Islanda e Regno Unito, estende le proprie spire a gran parte dell’Europa Centro-Occidentale, relegando l’anticiclone Verso oriente. Correnti umide ed instabili, legate a quest’area ciclonica, affluiscono anche Verso l’Italia, facendo giungere una serie di corpi nuvolosi associati a precipitazioni temporalesche, distribuite in modo irregolare. Nuovi impulsi d’instabilità influenzeranno il METEO sull’Italia con acquazzoni a metà settimana che bersaglieranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, risultando più frequenti nelle ore più calde della giornata. Sarà un crescendo d’instabilità che ci accompagnerà ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 settembre 2020)SINO AL 28 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una vasta area depressionaria, con perno tra Islanda e Regno Unito, estende le proprie spire a gran parte dell’Europa Centro-Occidentale, relegando l’anticicloneoriente. Correnti umide ed instabili, legate a quest’area ciclonica, affluiscono anchel’Italia, facendo giungere una serie di corpi nuvolosi associati a precipitazioni temporalesche, distribuite in modo irregolare. Nuovi impulsi d’instabilità influenzeranno ilsull’Italia con acquazzoni a metà settimana che bersaglieranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, risultando più frequenti nelle ore più calde della giornata. Sarà un crescendo d’instabilità che ci accompagnerà ...

