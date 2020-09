Mercato Juventus, Rugani verso la Premier: spunta anche un ritorno di fiamma (Di martedì 22 settembre 2020) Il Mercato della Juventus è realmente infuocato. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, atterrato ieri sera a Torino, potrebbero essere messe a segno anche delle cessioni che riguardano il reparto difensivo. Si tratta di Daniele Rugani che, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe andare al Newcastle o addirittura al West Ham. Mercato Juventus: fuori Rugani e De Sciglio In uscita rimane anche Mattia De Sciglio anche se il trasferimento alla Roma sembra essere definitivamente saltato. Qualora dovesse partire, potrebbero riallacciarsi i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri. Leggi anche:Dzeko Juventus, “Gazzetta dello Sport”: può arrivare insieme a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020) Ildellaè realmente infuocato. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, atterrato ieri sera a Torino, potrebbero essere messe a segnodelle cessioni che riguardano il reparto difensivo. Si tratta di Danieleche, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe andare al Newcastle o addirittura al West Ham.: fuorie De Sciglio In uscita rimaneMattia De Scigliose il trasferimento alla Roma sembra essere definitivamente saltato. Qualora dovesse partire, potrebbero riallacciarsi i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri. Leggi:Dzeko, “Gazzetta dello Sport”: può arrivare insieme a ...

