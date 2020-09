Mercato Juventus, cessione in difesa: Pirlo saluta l’esterno difensivo (Di martedì 22 settembre 2020) Mercato Juventus – Gianluca Frabotta titolare contro la Sampdoria è stato un chiaro segnale che il futuro di Luca Pellegrini sarebbe stato ancora una volta lontano dalla Juventus. Il calciatore, acquistato dai bianconeri, nell’affare che ha portato Spinazzola alla Roma, è stato girato lo scorso anno al Cagliari e sembra ormai destinato a trascorrere un altro anno lontano da Torino. Su di lui pronto l’affondo del Genoa. Juventus che avrebbe già trovato l’accordo per la cessione dell’esterno classe 99. Inoltre i bianconeri starebbero pensando di rinnovare il contratto a Frabotta, che potrebbe salire nelle gerarchie di Pirlo. Mercato Juventus, Pellegrini verso il Genoa Come riportato da ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)– Gianluca Frabotta titolare contro la Sampdoria è stato un chiaro segnale che il futuro di Luca Pellegrini sarebbe stato ancora una volta lontano dalla. Il calciatore, acquistato dai bianconeri, nell’affare che ha portato Spinazzola alla Roma, è stato girato lo scorso anno al Cagliari e sembra ormai destinato a trascorrere un altro anno lontano da Torino. Su di lui pronto l’affondo del Genoa.che avrebbe già trovato l’accordo per ladell’esterno classe 99. Inoltre i bianconeri starebbero pensando di rinnovare il contratto a Frabotta, che potrebbe salire nelle gerarchie di, Pellegrini verso il Genoa Come riportato da ...

Il calciomercato della Juventus vede protagonista un grande ritorno, con l'arrivo di Alvaro Morata, già giunto a Torino nella serata di ieri, in un'accelerata brusca da parte del club bianconero.

L'Inter è a caccia di un attaccante. L'arrivo, o per meglio dire il ritorno di Andrea Pinamonti ha riempito uno slot che Antonio Conte riteneva imprescindibile, e cioè quello della quarta punta.

Il calciomercato della Juventus vede protagonista un grande ritorno, con l'arrivo di Alvaro Morata, già giunto a Torino nella serata di ieri, in un'accelerata brusca da parte del club bianconero.

L'Inter è a caccia di un attaccante. L'arrivo, o per meglio dire il ritorno di Andrea Pinamonti ha riempito uno slot che Antonio Conte riteneva imprescindibile, e cioè quello della quarta punta.