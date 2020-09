Matrimonio, invitato fuori controllo: si spoglia e quando la sposa si avvicina… (Di martedì 22 settembre 2020) Per la serie “matrimoni e altre follie”, quello che è successo durante queste nozze è davvero imbarazzante. Colpa dell’alcol o dei festeggiamenti, ma un invitato ha perso le staffe durante il ricevimento: si è spogliato e ha dato vita ad uno “show” davvero sgradevole… Di storie di persone che perdono le staffe ai matrimoni, va detto, se ne sentono parecchie. A volte sono i parenti della coppia, altre sono gli sposi stessi, ma quest’invitato forse li supera tutti. La vicenda si svolge in provincia di Cuneo, quando durante il pranzo familiare la situazione sfugge davvero di mano a uno degli invitati: e il siparietto che metterà in scena metterà a disagio proprio tutti. Colpa dell’alcol, dell’euforia della festa o magari di un ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020) Per la serie “matrimoni e altre follie”, quello che è successo durante queste nozze è davvero imbarazzante. Colpa dell’alcol o dei festeggiamenti, ma unha perso le staffe durante il ricevimento: si èto e ha dato vita ad uno “show” davvero sgradevole… Di storie di persone che perdono le staffe ai matrimoni, va detto, se ne sentono parecchie. A volte sono i parenti della coppia, altre sono gli sposi stessi, ma quest’forse li supera tutti. La vicenda si svolge in provincia di Cuneo,durante il pranzo familiare la situazione sfugge davvero di mano a uno degli invitati: e il siparietto che metterà in scena metterà a disagio proprio tutti. Colpa dell’alcol, dell’euforia della festa o magari di un ...

tiziaesaurita : RT @GiuBoxOfficial: Raga, Petrelli/Gregoraci, CHE BOMBA! MI SONO SENTITO INVITATO AL MATRIMONIO. #GFVIP - GiuBoxOfficial : Raga, Petrelli/Gregoraci, CHE BOMBA! MI SONO SENTITO INVITATO AL MATRIMONIO. #GFVIP - ilsintetico : Ho così tanta fame che in questo momento vorrei essere un invitato, uno qualsiasi, in un matrimonio qualsiasi, purché in Puglia - rep_torino : Matrimonio al Forte di Vinadio, l'invitato ubriaco si spoglia: festa rovinata, arrivano i carabinieri [di DARIO MON… - TorinoNews24 : Piemonte – Ubriaco invitato al matrimonio prende a schiaffi la sposa e lancia oggetti sui presenti: denunciato... -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio invitato Ubriaco al matrimonio al Forte di Vinadio, l’invitato lancia stoviglie e si denuda La Stampa Nek al matrimonio di Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti

Nek al matrimonio di Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti La donna si è risposata a Bologna con Alberto Tinarelli 22-09-2020 Nek era tra gli invitati al matrimonio di Nicoletta ...

Il primo quotidiano di cronaca rosa, gossip news, costume e società d'Italia

La showgirl ripercorre le tappe più importanti della sua esistenza e parla dell’ex marito In lacrime parla dell'amore per la mamma scomparsa per un tumore Elisabetta Gregoraci durante la terza puntata ...

Nek al matrimonio di Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti La donna si è risposata a Bologna con Alberto Tinarelli 22-09-2020 Nek era tra gli invitati al matrimonio di Nicoletta ...La showgirl ripercorre le tappe più importanti della sua esistenza e parla dell’ex marito In lacrime parla dell'amore per la mamma scomparsa per un tumore Elisabetta Gregoraci durante la terza puntata ...