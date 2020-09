Mastella canta vittoria e annuncia | “Mi ricandido a sindaco di Benevento” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Aria di festa per “Noi Campani” per la probabile elezione di Luigi Abbate quale consigliere regionale della Campania. Alla Giustino Fortunato ilClemente, insieme ai candidati Gino Abbate e Giovanna Razzano, e alla senatrice Sandra Lonardo, ha analizzato il dato politico scaturito dalle votazioni di sabato e domenica scorsa per il rinnovo del Consiglio Regionale. Gino Abbate ha ottenuto 10 mila preferenze, mentre Noi Campani in tutta la Regione ha incassato 102390 voti. Primo partito a Benevento, secondo in provincia dietro al Pd: questo hanno detto le urne. Presente anche Maria Luigia Iodice nuova probabile consigliere regionale nella circoscrizione di Caserta. A prendere per prima la parola è stata Molly Chiusolo, capogruppo in Consiglio ...