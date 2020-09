Maserati - I servizi TomTom equipaggiano il nuovo infotainment Mia

(Di martedì 22 settembre 2020) Laha avviato una collaborazione con lolandeseper ottenere la fornitura dei principali strumenti di navigazione e connettività da integrare sul recente sistema diMia (Intelligent Assistant) dei nuovi modelli della gamma, inclusa la MC20.Tra ianche la mappatura dinamica.garantirà una serie di funzionalità a bordo dei veicoli, come le mappe IQ, le indicazioni sulle condizioni del traffico, idi navigazione connessi, la previsione della destinazione e il controllo vocale. Saranno inoltre disponibili iEV Services, che individuano i punti di ricarica e la loro disponibilità per la futura gamma elettrica della Casa, Folgore, oltre a ...

Tutti i servizi offerti da TomTom saranno gestibili attraverso lo schermo touch del sistema infotainment delle Maserati. L'interfaccia potrà essere personalizzata a seconda delle esigenze delle ...