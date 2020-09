Marvel's Spider-Man per PS5: i salvataggi della versione PS4 non funzioneranno (Di martedì 22 settembre 2020) Insomniac Games ha annunciato una versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man in arrivo su PlayStation 5, ma abbiamo brutte notizie per coloro che l'hanno giocato sulla console attuale, ovvero PlayStation 4.A quanto pare tutti i salvataggi della versione PS4 non saranno compatibili su PS5 poiché non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un gioco nuovo. La versione rimasterizzata di Spider-Man sarà disponibile solamente acquistando la versione Deluxe Edition del sequel Spider-Man: Miles Morales. Tra l'altro, anche se Spider-Man: Miles Morales arriverà anche su PS4 diventando a tutti gli effetti titolo cross-gen, la versione Deluxe Edition che contiene il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Insomniac Games ha annunciato unarimasterizzata di's-Man in arrivo su PlayStation 5, ma abbiamo brutte notizie per coloro che l'hanno giocato sulla console attuale, ovvero PlayStation 4.A quanto pare tutti iPS4 non saranno compatibili su PS5 poiché non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un gioco nuovo. Larimasterizzata di-Man sarà disponibile solamente acquistando laDeluxe Edition del sequel-Man: Miles Morales. Tra l'altro, anche se-Man: Miles Morales arriverà anche su PS4 diventando a tutti gli effetti titolo cross-gen, laDeluxe Edition che contiene il ...

Nextplayer_it : PS5: niente edizione fisica per Marvel's Spider-Man - GamingToday4 : Marvel’s Spider-Man Remastered: salvataggi non trasferibili - GianlucaOdinson : Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 non avrà un'edizione fisica - Asgard_Hydra : Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 non avrà un'edizione fisica - GamingToday4 : Marvel’s Spider-Man: i salvataggi della versione PlayStation 4 non saranno compatibili con quelli della remaster -