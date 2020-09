Marracash “tradito” da Elodie | sui social la foto fa il pieno di like

Leggi su controcopertina

(Di martedì 22 settembre 2020)stanno insieme ormai da parecchio tempo e le cose tra di loro sembra vadano a gonfie vele. Nelle scorse ore si è diffusa sul web una notizia riguardante un possibile “tradimento” del cantante nei confronti della sua fidanzata. Ma come stanno le cose? State tranquilli, in realtà la storia tra i due giovani cantanti va a gonfie vele. Si è trattato soltanto di uno scatto a tradimento fatto danei confronti del suo fidanzato, semplicemente per immortalare il ritorno in scena. I due stanno vivendo davvero un bel momento, non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. Ma cheha pubblicato il rapper?, lo scatto a tradimento fa ildiCome abbiamo ...