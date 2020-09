Margherita Vicario insultata dai fan di Emis Killa (Di martedì 22 settembre 2020) I fan di Emis Killa contro Margherita Vicario: un commento della cantante sul brano “Sparami” scatena gli insulti È bastato solo qualche commento su una canzone – “Sparami” di Emis Killa e Jake La Furia – per scatenare l’odio dei fan dei due rapper contro Margherita Vicario. La cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha definito, in una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 22 settembre 2020) I fan dicontro: un commento della cantante sul brano “Sparami” scatena gli insulti È bastato solo qualche commento su una canzone – “Sparami” die Jake La Furia – per scatenare l’odio dei fan dei due rapper contro. La cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha definito, in una… L'articolo Corriere Nazionale.

federicomyangel : RT @perchetendenza: 'Margherita Vicario': Per gli insulti e le offese che ha ricevuto sui social dopo aver espresso il proprio parere su un… - ve10ve : RT @perchetendenza: 'Margherita Vicario': Per gli insulti e le offese che ha ricevuto sui social dopo aver espresso il proprio parere su un… - ilbadaa : RT @aperitivocongin: Margherita Vicario ha espresso un parere su una canzone di Emis Killa definendola 'misogina' e questo è quello che le… - CorrNazionale : I fan di Emis Killa contro Margherita Vicario: un commento della cantante sul brano “Sparami” scatena gli insulti - bestiavdiSatana : RT @pickurmochi: Sconcertante quello che è successo a Margherita Vicario, non se lo aspettava proprio nessuno dai fans del rap italiano, so… -

Cantautrice e attrice, volto di svariate serie tv, Margherita Vicario è alle prese con una valanga di insulti social. Il motivo? In una delle sue recenti stories di Instagram ha detto la sua circa uno ...

Cantautrice e attrice, volto di svariate serie tv, Margherita Vicario è alle prese con una valanga di insulti social. Il motivo? In una delle sue recenti stories di Instagram ha detto la sua circa uno ...