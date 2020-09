Marche | è vittoria Fdi | centrosinistra sconfitto dopo 25 anni

(Di martedì 22 settembre 2020) Nellevince il candidato di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli.25ilviene. I dati non ancora definitivi ma ormai consolidati danno in vantaggio il candidato del centrodestra con il 51,2% dei consensi. L'avversario di, Maurizio Mangialardi, si ferma al 35,7%. Loammette che "era previsto, eravamo partiti da meno 22, tutto quello che è accaduto era di più, sapevamo che la partita era molto, molto complicata: terremoto e sanità sono stati due punti difficili da cambiare, sono i cingoli che mi sono trovato di fronte pur avendo un progetto nuovo. Non abbiamo saputo controbattere ai gingle negativi sulla gestione della sanità e del terremoto del 2016".A festeggiare la ...

matteograndi : 6 regioni al voto. 3 al CDX, 3 al CSX. Al limite puoi parlare di pareggio. 1 sola cambia colore: le Marche. Al li… - borghi_claudio : Mi pare che la frontiera della vittoria del PD abbia già abbandonato Liguria, Puglia e Marche e si sia asserragliat… - AnnaMariaCastel : RT @GiancarloDeRisi: Zingaretti salva il cu*** ma la vulgata del mainstream trasforma il fatto che ha limitato i danni in 'una grande vitto… - 09Clint : @FedericoPietra ..LA VITTORIA È AVER RECUPERATO ALLA LIBERTÀ DI VITA ED IMPRESA LE MARCHE..UNA REGIONE MARRONEDIARR… - 09Clint : ..LA VITTORIA È AVER RECUPERATO ALLA LIBERTÀ DI VITA ED IMPRESA LE MARCHE..UNA REGIONE MARRONEDIARREOTICOCOMUNISTAD… -

C’era preoccupazione per il numero di italiani che sarebbe andato alle urne e per come si sarebbero svolte le operazioni di voto. L’astensionismo temuto non c’è stato e nei seggi, tranne le molte defe ...Nelle Marche vince il candidato di Fratelli d’Italia Francesco ... gingle negativi sulla gestione della sanità e del terremoto del 2016”. A festeggiare la vittoria di Acquaroli e il significato ...