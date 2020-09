Maldini | “Ibra ha tanta voglia Per la difesa continuiamo a valutare”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 settembre 2020) Paolo, intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.it alla terza edizione del premio intitolato ad Azeglio Vicini, ha parlato del futuro del club rossonero e del mercato. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Questo premio significa tanto per me. Vicini è stato uno degli allenatori che ha creduto in me fin da subito, mi ha convocato in Under 21 quando avevo 17 anni, in una squadra molto forte. Non ho giocato ma ho fatto parte di quella squadra che poi nell’88 ha fatto l’Europeo in Germania e poi l’esperienza del ’90, una cavalcata esaltante. In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po’. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare. Nastasic? In teoria tutti i giocatori buoni a noi ...