Malattie del cuore | per proteggerci basta seguire “semplici regole alla portata di tutti”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Si inaugura il 23 settembre la Heart Week del Centro Cardiologico Monzino, che si concluderà, come da tradizione, il 29 settembre, la Giornata Mondiale del, voluta dWorld Heart Federation per creare consapevolezza circa l’importanza della prevenzione cardiovascolare. Tema di quest’anno non può che essere la prevenzione in epoca COVID. La pandemia sta infatti mettendo a rischio il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre di un terzo entro il 2030 la mortalità cardiovascolare, che l’Italia cinque anni fa si è posta insieme agli altri Paesi ONU: si tratta di evitare 72.000 delle 216.000 vittime annuali delle diversedele dei vasi sanguigni. La maggior parte di queste vite si può salvare con la prevenzione. Tuttavia la sfida della ...