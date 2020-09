Mafia, Bonafede ripristina il 41bis per Zagaria: il boss in carcere a Milano (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, accogliendo le proposte espresse dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha firmato oggi pomeriggio il decreto con il quale viene ripristinata l’applicazione del regime speciale previsto dall’art.41bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti di Pasquale Zagaria. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, accogliendo le proposte espresse dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha firmato oggi pomeriggio il decreto con il quale viene ripristinata l’applicazione del regime speciale previsto dall’art.41bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti di Pasquale Zagaria.

