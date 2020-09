M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso, Zingaretti vicepremier (Di martedì 22 settembre 2020) Roma Fatte le Regionali, ora la questione è Roma. E c?è un piano M5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta da Zingaretti ma solo in parte... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020)Fatte le Regionali, ora la questione è. E c?è unM5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta dama solo in parte...

L'Istituto Cattaneo ha sommato i voti di tutti i partiti dell'area di governo (centrosinistra e M5s) che raggiungono il 57% dei consensi reali, nonostante il crollo di M5s, contro il 43% del ...

ROMA Fatte le Regionali, ora la questione è Roma. E c’è un piano M5S, che s’intreccia con l’ipotesi del rimpasto ancora respinta da Zingaretti ma solo in parte («Decide Conte») e chi lo conosce ...

