M5s, Di Maio invita alle alleanze: “Sui territori, come nel governo, dobbiamo aggregare e non escludere. Chi lo ha già fatto ha avuto coraggio” (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la vittoria per il Sì al taglio dei parlamentari, Luigi Di Maio arriva a parlare delle amministrive: “Anche sui territori (così come nel governo ndr.) noi come M5s dobbiamo essere in grado di aggregare e non di escludere. Abbiamo combattuto quelli che danneggiavano il territorio, ma credo che in questi 15 anni abbiamo conosciuto persone con cui condividere pezzi di percorso. E infatti in queste ore c’è chi alle comunali ha provato a mettere insieme delle coalizioni e ora sta andando ai ballotaggi“, dice il ministro degli Esteri in una diretta video su Facebook, invitando quindi alle alleanze e annunciando la sua presenza sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la vittoria per il Sì al taglio dei parlamentari, Luigi Diarriva a parlare delle amministrive: “Anche sui(cosìnelndr.) noiM5sessere in grado die non di. Abbiamo combattuto quelli che danneggiavano ilo, ma credo che in questi 15 anni abbiamo conosciuto persone con cui condividere pezzi di percorso. E infatti in queste ore c’è chicomunali ha provato a mettere insieme delle coalizioni e ora sta andando ai ballotaggi“, dice il ministro degli Esteri in una diretta video su Facebook,ndo quindianze e annunciando la sua presenza sui ...

Diversi i comuni interessati dal voto in Campania pe la scelta di sindaco e consiglieri. Tra questi, Pomigliano d’Arco ha sicuramente una particolare attenzione politica da parte dei partiti nazionali ...

La spallata alle Regionali non c'è: e la partita finisce tre pari

La spallata del 6 a zero tanto agognata da Matteo Salvini non c'è e la sfida tra centrodestra e centrosinistra finisce tre pari. Al primo restano il Veneto e la Liguria con i riconfermati Luca Zaia e ...

