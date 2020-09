«L’unica cosa che Carlo ha imparato dai suoi genitori sull’amore? Una stretta di mano». Parola di Diana (Di martedì 22 settembre 2020) «L’unica cosa che Carlo ha imparato dai suoi genitori sull’amore? Una stretta di mano». Parola di lady Diana. La principessa, secondo una nuova biografia – Prince Philip Revealed, firmato da Ingrid Seward, corrispondente reale del Mail on Sunday – era convinta che la «freddezza emotiva» del marito Carlo d’Inghilterra fosse da imputare a un’infanzia vissuta senza affetto. Colpa dei «gelidi» genitori: la mamma regina Elisabetta II – sempre presa da impegni di Corte e di Stato – ma soprattutto papà Filippo di Edimburgo: allevato spartanamente, sportivamente eccellente e militarmente addestrato, avrebbe voluto un figlio a sua immagine e somiglianza. Carlo invece, fin da bambino, aveva mostrato un’indole più sensibile e meno «virile» di quella del padre. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) «L’unica cosa che Carlo ha imparato dai suoi genitori sull’amore? Una stretta di mano». Parola di lady Diana. La principessa, secondo una nuova biografia – Prince Philip Revealed, firmato da Ingrid Seward, corrispondente reale del Mail on Sunday – era convinta che la «freddezza emotiva» del marito Carlo d’Inghilterra fosse da imputare a un’infanzia vissuta senza affetto. Colpa dei «gelidi» genitori: la mamma regina Elisabetta II – sempre presa da impegni di Corte e di Stato – ma soprattutto papà Filippo di Edimburgo: allevato spartanamente, sportivamente eccellente e militarmente addestrato, avrebbe voluto un figlio a sua immagine e somiglianza. Carlo invece, fin da bambino, aveva mostrato un’indole più sensibile e meno «virile» di quella del padre.

