Luis Suarez | truffa per la cittadinanza italiana | domande e punteggi concordati I dettagli

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 settembre 2020) Ladisarebbe stata ottenuta con una.E' quanto è emerso da un'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia. Nelo, gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante di proprietà del Barcellona in quel di Perugia sarebbero statiprima, con iassegnati prima della svolgimento della prova stessa.IL COMUNICATO DELLA PROCURA - "Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, per fatti diversi e maturati nel contesto dell'Università per Stranieri, sono emerse irregolarità nella prova di certificazione della lingua, svolt ail ...