Luis Suarez | “irregolarità nell’esame di italiano Domande concordate e voto dato in anticipo” Indaga la Procura di Perugia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020)e risposte giàfinale stabilito prima della prova. Così ladiha aperto un fascicolo perre sul test di lingua italiana sostenuto da, centravanti del Barcellona da mesi in trattativa per un trasferimento alla Juventus, per ottenere la cittadinanza italiana. L'articolo, “irregolarità nell’esame diin anticipo”.ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.