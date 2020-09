Luigi Zanda: "Caro Conte, mediare non basta più" (Di martedì 22 settembre 2020) Senatore Luigi Zanda, lei è stato uno degli animatori del No al referendum. Col senno del poi: aveva ragione Zingaretti a schierare il partito sul Sì?Zingaretti si è mosso sulla base della “ragion politica” e della necessità di tenere unita la maggioranza. Il mio sostegno al No partiva invece da considerazioni di carattere istituzionale. Adesso chi, come me, ha sostenuto il No deve essere leale e deve collaborare con molto rigore affinché il taglio dei parlamentari si trasformi da una mera riduzione di spesa in una vera riforma con tutti i suoi contrappesi.Che cosa c’è dentro il 30 per cento del no?Nel Sì così vasto c’è il segno di un antiparlamentarismo basato anche sulla posizione molto marginale del Parlamento degli ultimi decenni. Gran parte del No, come il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Senatore, lei è stato uno degli animatori del No al referendum. Col senno del poi: aveva ragione Zingaretti a schierare il partito sul Sì?Zingaretti si è mosso sulla base della “ragion politica” e della necessità di tenere unita la maggioranza. Il mio sostegno al No partiva invece da considerazioni di carattere istituzionale. Adesso chi, come me, ha sostenuto il No deve essere leale e deve collaborare con molto rigore affinché il taglio dei parlamentari si trasformi da una mera riduzione di spesa in una vera riforma con tutti i suoi contrappesi.Che cosa c’è dentro il 30 per cento del no?Nel Sì così vasto c’è il segno di un antiparlamentarismo basato anche sulla posizione molto marginale del Parlamento degli ultimi decenni. Gran parte del No, come il ...

HuffPostItalia : Luigi Zanda: 'Caro Conte, mediare non basta più' - CampioneOmaggio : @La7tv Francesco Verducci, Gianni Cuperlo e Luigi Zanda di che partito sono? - Antonio22024399 : Luigi Zanda emerito ignorante comun. promuove e fa approv. una legge dove uno di 35/40 anni può dichiar. di essere… - angiolettab68 : RT @angiolettab68: Referendum, Luigi Zanda vota #NO : “La verità è che sinora è mancata la volontà politica e i provvedimenti previsti nell… - figliodelcaos : RT @angiolettab68: Referendum, Luigi Zanda vota #NO : “La verità è che sinora è mancata la volontà politica e i provvedimenti previsti nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Zanda Referendum, Zanda: "Aspetto Direzione ma mio orientamento è per il No" Adnkronos Referendum costituzionale in Italia: vince il sì

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che esce dal referendum a sua volta come vincitore, seppure in misura minore, ha promesso che ora si aprirà “una stagione di riforme”. Il ...

Referendum, vince il Sì: Di Maio e Zinga tirano un sospiro di sollievo

Canta vittoria, perciò, Luigi Di Maio. L’ex leader – che tanto ex non sembra ... Dove persino big del calibro di Prodi, Veltroni, Bindi e Zanda hanno voltato le spalle alla linea del segretario e ...

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che esce dal referendum a sua volta come vincitore, seppure in misura minore, ha promesso che ora si aprirà “una stagione di riforme”. Il ...Canta vittoria, perciò, Luigi Di Maio. L’ex leader – che tanto ex non sembra ... Dove persino big del calibro di Prodi, Veltroni, Bindi e Zanda hanno voltato le spalle alla linea del segretario e ...