L'ora più buia: sotto accusa il film con Gary Oldman (Di martedì 22 settembre 2020) Uno sceneggiatore ha intentato una causa contro l'attore Gary Oldman e la NBC Universal. Il motivo? Alcune parti della sceneggiatura de L'ora più buia non sarebbero originali Ben Kaplan, un insegnante e scrittore che ha lavorato a diverse serie di History Channel, ha intentato una causa nella Corte Superiore di Los Angeles lo scorso venerdì sostenendo che Gary Oldman avrebbe inizialmente firmato la sua sceneggiatura di un film basato sulla figura di Churchill per poi abbandonare il progetto e unirsi al cast di L'ora più buia, film per il quale si è aggiudicato la statuetta per la miglior interpretazione agli Oscar 2018. La causa sostiene che L'ora più buia, prodotto da Working ...

