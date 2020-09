L'Oms dichiara un nuovo record: due milioni di casi settimanali, ma meno morti per Coronavirus (Di martedì 22 settembre 2020) Un numero record di due milioni di nuovi casi di Covid-19 è stato registrato nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente) , ma il numero dei decessi è sceso del 10%: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità.Con l’eccezione dell’Africa (con un -12% di nuovi casi e un -16% di morti rispetto alla settimana precedente) in tutti i continenti si è registrato un aumento dei casi. Finora, nel mondo sono stati contati oltre 30,6 milioni di casi e 950.000 morti.“Si tratta del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l’epidemia”, segnala l’Oms nel suo bollettino. “Nello stesso arco di tempo, il numero dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Un numerodi duedi nuovidi Covid-19 è stato registrato nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente) , ma il numero dei decessi è sceso del 10%: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità.Con l’eccezione dell’Africa (con un -12% di nuovie un -16% dirispetto alla settimana precedente) in tutti i continenti si è registrato un aumento dei. Finora, nel mondo sono stati contati oltre 30,6die 950.000.“Si tratta del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l’epidemia”, segnala l’Oms nel suo bollettino. “Nello stesso arco di tempo, il numero dei ...

“Si tratta del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l’epidemia”, segnala l’Oms nel suo bollettino. “Nello stesso arco di tempo, il numero dei decessi è però sceso del 10%, con 37.700 ...

Coronavirus, ultime news. Contagi in calo, obbligo tampone per chi arriva da Francia. LIVE

È in calo, in Italia, il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Stabile il numero dei decessi, 17 morti nell'ultimo giorno ris ...

