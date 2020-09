Lo studio Ghibli ha messo a disposizione 400 immagini in alta definizione dei suoi film

(Di martedì 22 settembre 2020) La notizia, vista la ferrea politica sulla distribuzione delledei, ha dell’eccezionale: lo, fondato nel 1985 a Tokyo da Hayao Miyazaki, Isso Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, ha reso disponibili per il download 400inrisoluzione di alcune delle sue pellicole più celebri. Cinquanta frame moltiplicati per otto titoli, ovvero La città incantata, Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, La collina dei papaveri, La storia della Principessa splendente, I racconti di Terramare, Ponyo sulla scogliera, Si alza il vento e Quando c’era Marnie, accompagnate da una raccomandazione firmata dal produttore Suzuki rivolta ai fan: utilizzare le illustrazioni con ...

Lo Studio Ghibli ha reso disponibili per il download 400 immagini in alta definizione da 8 loro film attraverso il loro sito ufficiale. Lo Studio è noto per la sua posizione altamente protettiva nei ...