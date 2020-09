Lo psicologo: “Con il desiderio sotto attacco, l’isteria sale al potere” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Oggi il desiderio è sotto attacco, così come il femminile è in pericolo”. A preoccupare di più lo psicoanalista e medico esperto in omeopatia Luigi Turinese è, infatti, “il contesto profondamente antidionisiaco in cui siamo immersi, tutti mancanti della consapevolezza del Dio e della dimensione rituale”. E poiché gli dei dimenticati – come sostiene Jung – diventano malattie, “in questo delirio collettivo assistiamo, a livello sociale, a una grande ripresa dei sintomi psicosomatici classici dell’Isteria: una psicopatologia che personalmente lego a un Dioniso non riconosciuto- precisa Turinese- ovvero a una vita che vorrebbe erompere, ma che non ce la fa”. Parte da qui la dura riflessione che lo psicoterapeuta del Cipa esprime in piena pandemia Covid-19 e ben riassume nel suo saggio breve ‘Walking on the wild side. Trame di Dioniso’, della Magi edizioni (collana ‘I Quadrifogli’). Il testo sarà presentato al Venerdì Culturale della Fondazione Mite e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), in programma il 2 ottobre alle 21 sulla piattaforma Google Meet: 30 pagine e 19 note esplicative, corredate da una sostanziosa bibliografia, per dare corpo a un tema che riprende il titolo di un celebre brano di Lou Reed ‘Un giro sul lato selvaggio’, che poi è il lato dionisiaco dell’esistenza. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Oggi il desiderio è sotto attacco, così come il femminile è in pericolo”. A preoccupare di più lo psicoanalista e medico esperto in omeopatia Luigi Turinese è, infatti, “il contesto profondamente antidionisiaco in cui siamo immersi, tutti mancanti della consapevolezza del Dio e della dimensione rituale”. E poiché gli dei dimenticati – come sostiene Jung – diventano malattie, “in questo delirio collettivo assistiamo, a livello sociale, a una grande ripresa dei sintomi psicosomatici classici dell’Isteria: una psicopatologia che personalmente lego a un Dioniso non riconosciuto- precisa Turinese- ovvero a una vita che vorrebbe erompere, ma che non ce la fa”. Parte da qui la dura riflessione che lo psicoterapeuta del Cipa esprime in piena pandemia Covid-19 e ben riassume nel suo saggio breve ‘Walking on the wild side. Trame di Dioniso’, della Magi edizioni (collana ‘I Quadrifogli’). Il testo sarà presentato al Venerdì Culturale della Fondazione Mite e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), in programma il 2 ottobre alle 21 sulla piattaforma Google Meet: 30 pagine e 19 note esplicative, corredate da una sostanziosa bibliografia, per dare corpo a un tema che riprende il titolo di un celebre brano di Lou Reed ‘Un giro sul lato selvaggio’, che poi è il lato dionisiaco dell’esistenza.

