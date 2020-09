LIVE – Sudtirol-Sassari 0-0 | primo turno Coppa Italia 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) Ladi, match valido per ildi. Allo stadio Druso si affronteranno i biancorossi, quarti nel campionato di Serie C prima di vedere il proprio cammino interrotto ai playoff dalla Triestina. Anche i sardi sono arrivati quinti, ma nel campionato di Serie D. La vincente di questa sfida se la dovrà vedere al secondocon la Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 22 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDOIL REGOLAMENTO: COSA SUCCEDE IN CASO DI ...