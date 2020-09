L’Inghilterra si rimangia la riapertura degli stadi | “troppo pericoloso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 settembre 2020) Mentre in Italia cavalchiamo laa colpi di mille tifosi scelti dagli sponsor per figurare davanti alle telecamere, e in Germania il governo aveva già autorizzato il ritorno sugli spalti per il 20% della capienza, in Inghilterra fermano tutto: le tribune resteranno vuote. Troppo pericoloso. Il progetto che prevedeva il ritorno graduale del pubblico a partire dal 1 ottobre è stato bloccato, ha annunciato il Ministro dell’ufficio di gabinetto Michael Gove. Il motivo è semplice: in questi giorni c’è stata un’impennata esponenziale dei contagi, non solo in Gran Bretagna. Ed è parso logico al governo fermare un processo che quanto meno avrebbe dato un segnale sbagliato alla popolazione. Il progetto prevedeva laper un massimo di mille ...