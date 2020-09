L'infermiera: "Ho preso il Covid per mancanza di mascherine. Ho infettato mio padre: è morto” (Di martedì 22 settembre 2020) “Sono stata contagiata per mancanza di mascherine. Ho infettato mio padre ed è morto”. Questa la denuncia di un’ex infermiera di una Rsa, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Pescara per accertare se nei mesi scorsi, durante l’emergenza Covid-19, tre cliniche private abbiano commesso irregolarità nella fornitura di dispositivi di protezione al personale sanitario. A riportare la notizia è Il Messaggero.Tutto nasce da un esposto presentato dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che ha denunciato gravi responsabilità delle strutture per non avere garantito al personale la possibilità di operare in sicurezza durante l’emergenza e per avere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Sono stata contagiata perdi. Homioed;. Questa la denuncia di un’exdi una Rsa, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Pescara per accertare se nei mesi scorsi, durante l’emergenza-19, tre cliniche private abbiano commesso irregolarità nella fornitura di dispositivi di protezione al personale sanitario. A riportare la notizia; Il Messaggero.Tutto nasce da un esposto presentato dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che ha denunciato gravi responsabilità delle strutture per non avere garantito al personale la possibilità di operare in sicurezza durante l’emergenza e per avere ...

I vertici della rsa avrebbero scaricato le responsabilità sull’infermiera, accusandola di essersi recata ... Ospedale Civile di Pescara per svariate patologie e di lì trasferite presso la Rsa. In ...

