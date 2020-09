L’inchiesta sui fondi della Lega. Nelle carte rispunta Savoini. Segnalazione di Bankitalia sul fedelissimo di Salvini. Risulta tra i beneficiari di un giro di soldi sospetto (Di martedì 22 settembre 2020) C’è da chiedersi se la compravendita a prezzo gonfiato del capannone a Cormano non sia che la punta dell’iceberg. In un susseguirsi di notizie e atti sul vorticoso giro di operazioni sospette per milioni di euro, tra società riferibili ai tre contabili indagati, continuano a spuntare nomi di personalità Legate al mondo del Carroccio. L’ultimo a fare capolino in una Segnalazione su operazioni sospette dell’Uif di Bankitalia è, in realtà, un nome già noto alle cronache perché si tratta di Gianluca Savoini ossia l’ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell’associazione LombardiaRussia, indagato nell’inchiesta su Moscopoli e sui presunti fondi russi. Indagine, questa, che sta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) C’è da chiedersi se la compravendita a prezzo gonfiato del capannone a Cormano non sia che la punta dell’iceberg. In un susseguirsi di notizie e atti sul vorticosodi operazioni sospette per milioni di euro, tra società riferibili ai tre contabili indagati, continuano a spuntare nomi di personalitàte al mondo del Carroccio. L’ultimo a fare capolino in unasu operazioni sospette dell’Uif diè, in realtà, un nome già noto alle cronache perché si tratta di Gianlucaossia l’ex portavoce di Matteoe presidente dell’associazione LombardiaRussia, indagato nell’inchiesta su Moscopoli e sui presuntirussi. Indagine, questa, che sta ...

Agenzia_Ansa : L'inchiesta sui fondi della #Lega: pm, contabili infiltrati nei piani alti della politica #ANSA - Ilsolito_In : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Inchiesta sui fondi della Lega: spunta un regolare bonifico - LEGGI L'ARTICOLO di @ilcana - il_svenia : RT @salmainolfi: Tra la batosta elettorale in Puglia e Toscana, #Zaia che lo surclassa in Veneto, il processo per la Sea Watch che incombe… - Dariowar2 : RT @salmainolfi: Tra la batosta elettorale in Puglia e Toscana, #Zaia che lo surclassa in Veneto, il processo per la Sea Watch che incombe… - salmainolfi : Tra la batosta elettorale in Puglia e Toscana, #Zaia che lo surclassa in Veneto, il processo per la Sea Watch che i… -

