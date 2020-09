Libia, Turchia: “Deplorevoli le sanzioni europee, aiutanno Haftar” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Una decisione “profondamente sbagliata” e che “non ha alcun valore”: la Turchia ha commentato con queste parole le sanzioni imposte dall’Unione europea a una societa’ marittima nazionale, accusata di aver violato l’embargo sulla vendita di armi alle parti in conflitto in Libia adottato dalle Nazioni Unite a febbraio. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Una decisione “profondamente sbagliata” e che “non ha alcun valore”: la Turchia ha commentato con queste parole le sanzioni imposte dall’Unione europea a una societa’ marittima nazionale, accusata di aver violato l’embargo sulla vendita di armi alle parti in conflitto in Libia adottato dalle Nazioni Unite a febbraio.

La Turchia e la Grecia potrebbero presto riprendere i colloqui sulle loro controverse rivendicazioni mediterranee. “I leader dell’Unione Europea che si riuniscono questa settimana non saranno d’aiuto ...

Libia: Zayed discute con l'ambasciatore della Turchia delle prossime elezioni

L'incontro, che si è tenuto presso la presidenza del Consiglio dei ministri a Tripoli, ha affrontato anche "gli aspetti di sicurezza, cooperazione militare ed economica tra Libia e Turchia, dopo che ...

