Leyton Orient-Tottenham EFL Cup | martedì ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici Pesa l’incubo COVID

Un derby di Londra si diceva, ma solo perché entrambi i club hanno sede nella metropoli britannica. In realtà è un evento rarissimo, almeno in gare che non siano amichevoli. E' presumibile che Mourinho faccia diversi cambi visto che in definitiva i suoi Spurs affrontano una squadra di quarta serie. Deve aver giovato a Kane … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Il gallese potrebbe esordire il 17 ottobre contro il West Ham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ancora qualche settimana di pazienza e i tifosi del Tottenham potranno rivedere Gareth Bale in campo. A ...

Milan, Aurier può finire in Russia: news dall’Inghilterra

Serge Aurier interessa a un club di Mosca e potrebbe trasferirsi in Russia, dopo le voci sul gradimento del Milan. Il Tottenham è disposto a venderlo. Per diverse settimane Serge Aurier è stato indica ...

