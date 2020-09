Lettera alla ricina a Trump, retata della polizia canadese a Montréal (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano le indagini dopo la scoperta della Lettera con veleno spedita a Donald Trump. Dopo l’arresto di Pascale Ferrier, la donna sospettata di aver inviato la mittente con la ricina al presidente degli Stati Uniti e a cinque carceri e stazioni di polizia in Texas, avvenuto domenica sera al confine tra Stati Uniti e Canada vicino a Buffalo lunedì la polizia canadese ha fatto un blitz in una casa di Montréal collegata alla donna e mentre l’FBi ha perquisito i cinque indirizzi in Texas. LEGGI ANCHE > Trump incontra la favorita per la Corte Suprema, aumenta lo scontro con i democratici Lettera con veleno a Trump, le indagini della RCMP Secondo le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano le indagini dopo la scopertacon veleno spedita a Donald. Dopo l’arresto di Pascale Ferrier, la donna sospettata di aver inviato la mittente con laal presidente degli Stati Uniti e a cinque carceri e stazioni diin Texas, avvenuto domenica sera al confine tra Stati Uniti e Canada vicino a Buffalo lunedì laha fatto un blitz in una casa di Montréal collegatadonna e mentre l’FBi ha perquisito i cinque indirizzi in Texas. LEGGI ANCHE >incontra la favorita per la Corte Suprema, aumenta lo scontro con i democraticicon veleno a, le indaginiRCMP Secondo le ...

