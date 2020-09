Lesina, l’unico candidato sindaco è leghista. Ma perde lo stesso (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Unico candidato, è riuscito a perdere lo stesso. E’ l’incredibile storia di un sindaco in pectore, che non aveva avversari di fronte. Sembrava dunque scontata la sua elezione, eppure qualcosa è andato storto. A Lesina, città di circa 6mila abitanti in provincia di Foggia, era in lizza soltanto una lista civica: quella di Primiano Di Mauro, 52enne geometra nonché vicesindaco nella precedente amministrazione. Salvini cantava vittoria Di Mauro correva con la lista Lesina Azzurra ed era stato scelto dall’europarlamentare Massimo Casanova, patron del Papeete a Milano Marittima e amico di Salvini. Proprio in questa cittadina pugliese, della quale Casanova è assiduo frequentatore, lo scorso anno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Unico, è riuscito are lo. E’ l’incredibile storia di unin pectore, che non aveva avversari di fronte. Sembrava dunque scontata la sua elezione, eppure qualcosa è andato storto. A, città di circa 6mila abitanti in provincia di Foggia, era in lizza soltanto una lista civica: quella di Primiano Di Mauro, 52enne geometra nonché vicenella precedente amministrazione. Salvini cantava vittoria Di Mauro correva con la listaAzzurra ed era stato scelto dall’europarlamentare Massimo Casanova, patron del Papeete a Milano Marittima e amico di Salvini. Proprio in questa cittadina pugliese, della quale Casanova è assiduo frequentatore, lo scorso anno ...

HuffPostItalia : Cosa è successo a Lesina, dove il sindaco leghista ha perso (anche se era l'unico candidato) - repubblica : Salvini esulta in anticipo, ma l'unico candidato non ottiene il quorum - CLonati : RT @anubi_matt: È arrivato ultimo?????? A Lesina l’unico candidato sindaco (leghista) perde contro nessuno #Lega #elezioni2020 https://t.co… - Noemithestar : Amministrative, Lesina: niente quorom e l'unico candidato sindaco non viene eletto - edigram : RT @Nanoalto: Lesina senza sindaco, non eletto l'unico candidato leghista -

