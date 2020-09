L’erosione del suolo e il cambiamento climatico in Italia | il contributo dei dati e dell’infrastruttura del servizio Copernicus Climate Change su erosività e perdita di suolo

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Il progetto SOIL EROSION è un Caso Dimostratore delsui Cambiamenti Climatici (Service, C3S), parte del programmaper l’Osservazione della Terra e attuato da European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) per conto della Commissione Europea. Il progetto rilascerà un’Applicazione Web in grado di fornire, per l’, stime sull’erosività e sulla conseguentediindotte dalle piogge, sotto il regimesia attuale che futuro nel medio e lungo termine. Tali stime sono basate su informazioni territoriali e suiclimatici dal ...