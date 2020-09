Lega: Zaia, leadership non è nel mio interesse (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - "Non è proprio nel mio interesse. La votazione riguarda la mia amministrazione, il tema politico si affronta con le elezioni politiche". Lo afferma il presidente rieletto del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - "Non è proprio nel mio. La votazione riguarda la mia amministrazione, il tema politico si affronta con le elezioni politiche". Lo afferma il presidente rieletto del ...

chedisagio : In Veneto Lista Zaia 41,2% Lega 15,8% Matteo, dobbiamo parlare - borghi_claudio : Sto guardando i seggi. Non esiste alcuna regione in cui la Lega abbia perso un singolo consigliere. Marche: da 3 a… - fattoquotidiano : Il 6 a 0 che è diventato 3 a 3, i voti persi dalla Lega e quelli presi da Luca Zaia: ecco perché Matteo Salvini è l… - Marte7983 : RT @repubblica: Elezioni veneto, Zaia vale tre volte la Lega: “Perché vinco? Io governo, non vado in giro a fare comizi” - CHELSEA11943471 : @LegaSalvini Il 6 a 0 che è diventato 3 a 3, i voti persi dalla Lega e quelli presi da Zaia: Salvini è lo sconfitto delle elezioni -