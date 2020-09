League of Legends: nuova partnership con Mercedes-Benz (Di martedì 22 settembre 2020) Il gigante automobilistico Mercedes-Benz sarà global partner di League of Legends Esports L’importante marchio automobilistico tedesco celebre in tutto il mondo collaborerà con la sezione esports del famoso MOBA prodotto da Riot Games. Si tratta dell’ennesima conferma di quanto il panorama dei videogiochi competitivi stia attirando le attenzioni dei più famosi brand a livello globale, espandendo costantemente il proprio giro di affari. Mercedes-Benz si aggiunge alla lunga lista delle operazioni di marketing vincenti di League of Legends Luis Vuitton, Red Bull, Alienware e più recentemente anche Spotify, sono solo alcuni dei marchi globalmente riconosciuti che hanno deciso di collaborare con ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) Il gigante automobilisticosarà global partner diofEsports L’importante marchio automobilistico tedesco celebre in tutto il mondo collaborerà con la sezione esports del famoso MOBA prodotto da Riot Games. Si tratta dell’ennesima conferma di quanto il panorama dei videogiochi competitivi stia attirando le attenzioni dei più famosi brand a livello globale, espandendo costantemente il proprio giro di affari.si aggiunge alla lunga lista delle operazioni di marketing vincenti diofLuis Vuitton, Red Bull, Alienware e più recentemente anche Spotify, sono solo alcuni dei marchi globalmente riconosciuti che hanno deciso di collaborare con ...

Mr_Poundy : Siete pronti per fa sta sfilata? Arriva la collezione AAPE x League of Legends - eSportsMag_it : In questa puntata di eSportsMag Radio parleremo della scelta della Call of Duty League di passare al PC invece dell… - italia_esports : RT @WeMugIt: #Worlds2020: @MercedesBenz ultimo sponsor confermato dei mondiali 2020 di League of Legends! L'artico… - pcexpander : League of Legends, novità dei Campionati Mondiali 2020 #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - PCGamingit : League of Legends: tutti i dettagli sul nuovo Campione Samira - -