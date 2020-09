Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: weekend di forte maltempo da Nord a Sud (Di martedì 22 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 23 settembre, e nei prossimi giorni, fino a lunedì 28: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Domani al Nord molte nubi ovunque, meno consistenti sull’Emilia-Romagna centro-occidentale, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Alpi, Prealpi e pianura di Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione a partire dalla pianura occidentale, persistenti fino a sera su Liguria e coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Sardegna, regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci sparsi e isolati temporali, più diffusi e intensi su alta Toscana, Umbria e Lazio ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 23 settembre, e nei prossimi giorni, fino a lunedì 28: il bollettino fornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani almolte nubi ovunque, meno consistenti sull’Emilia-Romagna centro-occidentale, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Alpi, Prealpi e pianura di Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione a partire dalla pianura occidentale, persistenti fino a sera su Liguria e coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Sardegna, regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci sparsi e isolati temporali, più diffusi e intensi su alta Toscana, Umbria e Lazio ...

Fin dal mattino il cielo si presenterà nuvoloso sulla provincia ma con basso rischio di locali deboli piogge. Nel pomeriggio si attiveranno rovesci o temporali su prealpi e pedemontane, mentre sul ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 22 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile al Centro-Nord, con fenomeni anche di ...

