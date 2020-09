“Le gambe chiuse…”. Raffaella Fico ‘gelata’ nello studio di Storie Italiane. Che imbarazzo (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata di stamattina di ‘Storie Italiane’ è stata abbastanza intensa. Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo del racconto choc di Enrica Bonaccorti, che ha confessato di essere stata violentata quando era soltanto una bambina. Si è parlato di cronaca nera e proprio la conduttrice televisiva si è lasciata andare ad una battuta non proprio carina nei confronti di Raffaella Fico, anche lei ospite in studio. Ci si stava soffermando sulla protesta delle studentesse al Liceo Socrate di Roma. Ricordiamo che un’insegnante di quell’istituto scolastico avrebbe detto alle ragazze che sarebbe meglio non indossare la minigonna in aula, altrimenti ai professori maschi potrebbe cadere l’occhio. A quel punto la Bonaccorti si è rivolta nei confronti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata di stamattina di ‘’ è stata abbastanza intensa. Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo del racconto choc di Enrica Bonaccorti, che ha confessato di essere stata violentata quando era soltanto una bambina. Si è parlato di cronaca nera e proprio la conduttrice televisiva si è lasciata andare ad una battuta non proprio carina nei confronti di, anche lei ospite in. Ci si stava soffermando sulla protesta delle studentesse al Liceo Socrate di Roma. Ricordiamo che un’insegnante di quell’istituto scolastico avrebbe detto alle ragazze che sarebbe meglio non indossare la minigonna in aula, altrimenti ai professori maschi potrebbe cadere l’occhio. A quel punto la Bonaccorti si è rivolta nei confronti ...

