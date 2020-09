Le Borse Ue tentano il rimbalzo UniCredit | Voto? Supporto a Pd-5S

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 settembre 2020) Leeuropee sono orientate verso una apertura in rialzo all'indomani di una pesante performance, con gli indici in caduta del 3-4% in tutta Europa a causa della forte preoccupazione per nuovi provvedimenti di lockdown, vista l'impennata di casi di coronavirus in molti Paesi (Regno Unito, Francia e Spagna in primis), a cui si è aggiunto lo scandalo banche nato dall'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists su operazioni di presunto riciclaggio che avrebbero visto come protagonisti diversi istituti internazionali tra il 1999 e il 2007.